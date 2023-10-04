ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

14:52
  • среда
  • 04 октября 2023

Городские службы переведены в режим повышенной готовности

Предупреждения синоптиков и МЧС. В столичном регионе объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Сильный ветер поднялся еще ночью. И стихать пока не собирается. В подмосковном Одинцове во дворе одного из домов стихия раскидала железные листы.

В Москве очевидцы также рассказывают о резких порывах. А уже в ближайшие часы ожидаются сильные, но кратковременные дожди. В некоторых районах возможна гроза, во время которой порывы ветра ожидаются до 20 метров в секунду.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Москвичам рекомендуют значительно снизить скорость на дорогах. И не совершать резких манёвров. Кроме того, следует парковать машины подальше от деревьев и шатких конструкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ветренная погода в Москве
Ветренная погода в Москве
Штормовой ветер
Штормовой ветер
Упавшее дерево
Упавшее дерево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.