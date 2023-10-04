Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Городские службы переведены в режим повышенной готовности

Предупреждения синоптиков и МЧС. В столичном регионе объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Сильный ветер поднялся еще ночью. И стихать пока не собирается. В подмосковном Одинцове во дворе одного из домов стихия раскидала железные листы.

В Москве очевидцы также рассказывают о резких порывах. А уже в ближайшие часы ожидаются сильные, но кратковременные дожди. В некоторых районах возможна гроза, во время которой порывы ветра ожидаются до 20 метров в секунду.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Москвичам рекомендуют значительно снизить скорость на дорогах. И не совершать резких манёвров. Кроме того, следует парковать машины подальше от деревьев и шатких конструкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"