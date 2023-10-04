В Москве завершен монтаж основных конструкций космического центра

Заработает центр уже в следующем году

В Москве завершён монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра. Это 47 этажей высотного здания. Сейчас специалисты делают шпиль, а в низкоэтажной части комплекса уже начали отделочные работы. Заработает центр уже в следующем году, а сегодня, как идёт строительство, проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Под этой крышей будут изучать дальний космос и разрабатывать программы освоения Луны - для этого здесь будут все возможности. На единой площадке разместятся конструкторские бюро, ситуационный центр, штаб-квартира Роскосмоса и все его ключевые предприятия и опытные производства.

Национальный космический центр возводится на территории завода-легенды имени Хруничева. На новой высокотехнологичной площадке в высокой степени готовности комплекс зданий. Корпуса, которые строители называют "клавишами", примыкают к доминанте - 47-этажному небоскребу. Центр возводится по поручению президента, это совместный проект госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы.

"Для города, конечно, очень важно эффективно использовать те ресурсы, земельный ресурс, ресурсы промышленных территорий, которые во множестве есть в Москве, но, к сожалению, значительная часть используется неэффективно, значительная часть зданий либо в аварийном состоянии, либо просто заброшена. И часть таких строений находится здесь, на территории Хруничева. И президентом было принято решение часть этой территории, на части этой территории построить Национальный космический центр новый, а на оставшейся территории построить большой технопарк, в котором сосредоточить новые предприятия, новые компетенции, в том числе образовательные, научные и так далее. Я думаю, этот проект будет одним из уникальных для страны и для Москвы", - рассказал Собянин.

Российская космическая индустрия получит один из лучших в мире центров исследований и разработок, в котором будет создано около 20 тысяч рабочих мест.

"Люди не только будут в окрестностях проживать, но и одновременно работать, и поэтому хороший, качественный комплекс. Но и думаю, что будет хорошим примером и заделом для развития других районов в части консолидации тех научно-технических возможностей, которые есть у промышленности по разным другим отраслям", - отметил Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли РФ.

На территории нового комплекса основные монтажные работы закончены, специалисты приступили к отделке фасадов и прокладке инженерных коммуникаций, кроме того, работы ведутся на 200-метровой высоте - на башне появится шпиль, устремленный к звездам. Вместе с ним высота здания составит 288 метров - небоскреб войдет в десятку самых высоких в столице. Многоэтажность и сложная геометрия потребовали особых строительных решений.

"Это башня треугольного сечения, был использован самоуплотняющийся бетон, для того, чтобы прочность бетона набирала за ранний срок. И была использована технология - преднапряженная арматура - для того, чтобы с помощью натяжений укрепить весь каркас здания и придать ему дополнительную прочность", - пояснил Константин Маслаков, генеральный директор компании-подрядчика.

Строители набрали высокий темп - планируется, что Национальный космический центр начнет работать уже в следующем году. А значит, совсем скоро российская космическая индустрия получит дополнительный импульс к развитию.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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