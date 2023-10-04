ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве завершен монтаж основных конструкций космического центра

14:58
  • среда
  • 04 октября 2023

Заработает центр уже в следующем году

В Москве завершён монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра. Это 47 этажей высотного здания. Сейчас специалисты делают шпиль, а в низкоэтажной части комплекса уже начали отделочные работы. Заработает центр уже в следующем году, а сегодня, как идёт строительство, проверил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин: В Москве за пять лет обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры

Под этой крышей будут изучать дальний космос и разрабатывать программы освоения Луны - для этого здесь будут все возможности. На единой площадке разместятся конструкторские бюро, ситуационный центр, штаб-квартира Роскосмоса и все его ключевые предприятия и опытные производства.

Национальный космический центр возводится на территории завода-легенды имени Хруничева. На новой высокотехнологичной площадке в высокой степени готовности комплекс зданий. Корпуса, которые строители называют "клавишами", примыкают к доминанте - 47-этажному небоскребу. Центр возводится по поручению президента, это совместный проект госкорпорации "Роскосмос" и правительства Москвы.

"Для города, конечно, очень важно эффективно использовать те ресурсы, земельный ресурс, ресурсы промышленных территорий, которые во множестве есть в Москве, но, к сожалению, значительная часть используется неэффективно, значительная часть зданий либо в аварийном состоянии, либо просто заброшена. И часть таких строений находится здесь, на территории Хруничева. И президентом было принято решение часть этой территории, на части этой территории построить Национальный космический центр новый, а на оставшейся территории построить большой технопарк, в котором сосредоточить новые предприятия, новые компетенции, в том числе образовательные, научные и так далее. Я думаю, этот проект будет одним из уникальных для страны и для Москвы", - рассказал Собянин.

Российская космическая индустрия получит один из лучших в мире центров исследований и разработок, в котором будет создано около 20 тысяч рабочих мест.

"Люди не только будут в окрестностях проживать, но и одновременно работать, и поэтому хороший, качественный комплекс. Но и думаю, что будет хорошим примером и заделом для развития других районов в части консолидации тех научно-технических возможностей, которые есть у промышленности по разным другим отраслям", - отметил Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли РФ.

На территории нового комплекса основные монтажные работы закончены, специалисты приступили к отделке фасадов и прокладке инженерных коммуникаций, кроме того, работы ведутся на 200-метровой высоте - на башне появится шпиль, устремленный к звездам. Вместе с ним высота здания составит 288 метров - небоскреб войдет в десятку самых высоких в столице. Многоэтажность и сложная геометрия потребовали особых строительных решений.

"Это башня треугольного сечения, был использован самоуплотняющийся бетон, для того, чтобы прочность бетона набирала за ранний срок. И была использована технология - преднапряженная арматура - для того, чтобы с помощью натяжений укрепить весь каркас здания и придать ему дополнительную прочность", - пояснил Константин Маслаков, генеральный директор компании-подрядчика.

Строители набрали высокий темп - планируется, что Национальный космический центр начнет работать уже в следующем году. А значит, совсем скоро российская космическая индустрия получит дополнительный импульс к развитию.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Сергей Собянин осмотрел ход строительства Национального космического центра
Сергей Собянин осмотрел ход строительства Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.