В Москве неизвестные со стрельбой украли из машины около 20 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые напали на мужчину на юго-востоке Москвы и похитили сумку, в которой, по предварительным данным, находилось порядка 20 миллионов рублей.

Преступление произошло накануне днем на Донецкой улице. На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль злоумышленников заблокировал "Мерседес" жертвы. На дорогу выскочили несколько мужчин, они стали разбивать стекла автомобиля топором, одновременно открыв стрельбу.

Забрав сумку с деньгами, они сели в свою машину и уехали в неизвестном направлении. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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