Полчища тараканов развелись в многоэтажке из-за одного жильца

Специалисты советуют готовиться к длительному судебному разбирательству

Охота на тараканов! Жители многоэтажки в районе Строгино устали делить квадратные метры с насекомыми. Ловушки и санобработка бессильны - полчища не иссякают. Виновник напасти найден - сосед, превративший собственную квартиру в мусорный склад.

Свое утро жители этого дома уже привычно начинают с проверки ночного улова. Правда, повода для гордости у них не возникает, скорее, приходит чувство отчаянья и бессилия от сложившейся ситуации. Ведь делить квадратные метры с тараканами им приходится уже больше трех месяцев, и все благодаря одному соседу.

Искатель отходов поселился здесь около года назад и с тех пор постоянно пополняет свою коллекцию. Теперь, когда его квартира уже напоминает мусорный артобъект, на нее сползаются посмотреть тысячи ценителей свалочного искусства. А потом расползаются - по другим квартирам.

Местные жители уже не первый раз проводят собрание и если раньше обсуждали методы борьбы с паразитами, то теперь решают главный вопрос- как быть с соседом?

"Мы собрали подписи, коллективное обращение в ГЖИ- государственную жилищную инспекцию. До этого мы обращались в адрес управляющей компании. К нам приезжал так же Роспотребнадзор, но в квартиру попасть сотрудники не смогли, их просто не пустили, может, не захотел пускать, может, его не было дома", - рассказывает местный житель.

Тогда случай с полчищами тараканов инспекторы зафиксировали в соседних квартирах и обработали подъезд от паразитов. Но подобная мера оказалось лишь временной, поскольку к самому рассаднику так никто и не смог подобраться.

"Необходимо подготовиться к длительному судебному разбирательству, где всем жильцам дома, особенно соседям, доказывать, что данный мусор, гниющие продукты вредят здоровью граждан. И поэтому необходимо судебное решение. А вот уже неисполнение судебного решения влечет за собой уголовную ответственность", - пояснил адвокат Геннадий Нефедовский.

Пока же жильцы надеются, что с приходом холодов активность рыжих усачей немного поутихнет. Однако закупаться ловушками и спреями пока не прекращают.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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