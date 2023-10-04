В Подмосковье туристы провожают журавлей на юг

Взрослые и дети с биноклями выстраиваются у места, где предположительно пролетят эти птицы

"Колесом дорога!" - такими словами провожали в теплые края журавлей на Руси. Этих птиц очень любили и уважали, считали символом плодородия и семейного благополучия, а их отлет осенью предвещал скорые заморозки. Последние журавли из Подмосковья улетают в начале октября, а готовиться к миграции они начинают уже в августе, потому что путь предстоит не близкий.

"Журавли - дальние мигранты: они летят в Африку, в Эфиопию. Пересекают Россию, Украину, отдыхают по пути. А потом они пересекают Черное море, Турцию и отдыхают какое-то время в Израиле в национальном парке "Агамон Ахула". А потом, подкормившись там, там бывает до 60 тысяч наших российских журавлей, они двумя потоками уходят на Эфиопию, где собственно дальше зимуют и потом возвращаются точно так же", - пояснила научный сотрудник РАН Ольга Гринченко.

Узнать, где находятся птицы, получается благодаря небольшим спутниковым передатчикам, которые орнитологи надевают на каждое животное. В заказнике "Журавлиная родина" под Талдомом ежегодно подсчитывают длинноногих обитателей, в этом году получилось около полутора тысяч. На традиционный сентябрьский "Фестиваль журавля" сюда съезжаются сотни людей, чтобы послушать увлекательные лекции и, главное, увидеть отлет журавлей.

Взрослые и дети с биноклями выстраиваются у места, где предположительно пролетят журавли. После долгого ожидания несколько стройных косяков птиц показываются из-за леса и пролетают над восхищенной публикой. Их песня, которую еще называют прощальным плачем, звучит на всю округу.

До места зимовки журавли будут добираться около месяца. Там они отдохнут, птенцы приобретут взрослую окраску, одинокие особи найдут пару и уже в конце марта вернутся к нам, чтобы вывести новое потомство.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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