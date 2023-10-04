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Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

12:31
  • среда
  • 04 октября 2023

Все 47 этажей высотного здания смонтированы

Монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева завершен. Об этом рассказал Сергей Собянин, осматривая ход строительства объекта вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

"Мы активно продолжаем строить Национальный космический центр по поручению президента. Закончены основные монтажные работы. Все 47 этажей высотного здания смонтированы, приступили к фасадным работам, инженерии, отделочным работам. Согласовываем техническое задание на уже технологическую часть. Так что, я надеюсь, в следующем году центр заработает в полном объеме", – сказал Собянин.

Мэр поблагодарил правительство России за участие в проекте и его поддержку. Собянин добавил, что помимо строительства комплекса зданий НКЦ проектом запланировано создание на этой территории технополиса.

В свою очередь Денис Мантуров отметил, что на территории ГКНПЦ имени Хруничева создаются комфортные условия для работы.

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