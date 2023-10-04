Авиакомпании раскрыли схемы поиска дешевых билетов

Чем ближе ко времени вылета - тем дороже

Приобретать авиабилет в какой-то конкретный день недели не имеет смысла. Это никак не влияет на его стоимость. Чтобы покупка была выгодной, надо позаботиться о ней заранее. Цену снизят также акции и отказ от дополнительных услуг.

В пресс-службе авиакомпании Smartavia пояснили: чем раньше до вылета пассажир покупает билет, тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до отправления рейса.

Время года и определенные дни недели на цену билетов влияют мало. Хотя, конечно, в зимнем расписании количество рейсов на курорты Черного моря значительно меньше, чем в летнем. Что действительно влияет на стоимость, так это акции и дополнительные услуги перевозчика.

В авиакомпании "Россия" отметили, что самые выгодные цены на билеты действуют в период распродаж. Круглогодично недорогие билеты можно найти на субсидируемых направлениях: "Россия" предлагает такие полеты, например, из Красноярска и Санкт-Петербурга. На этих рейсах цена авиабилета не превышает заранее установленный порог.

Покупать билеты заранее и следить за распродажами и скидками рекомендуют пассажирам в авиакомпании "Победа". Компания предлагает конструктор цены на билет. Пассажир может купить "чистую" перевозку, а при желании добавить дополнительные услуги – к примеру, багаж или выбор места, передает РИА Новости.

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