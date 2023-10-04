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Нобелевскую премию по химии присудили выходцу из СССР

13:18
  • среда
  • 04 октября 2023

Лауреатами стали Алексей Акимов и двое американцев

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии химии. Ими стали американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также выходец из СССР Алексей Екимов.

Премию они получили за "за открытие и синтез квантовых точек", говорится в  пресс-релизе Нобелевского комитета.

Алексей Акимов родился в 1945 году в СССР. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет (на тот момент - Ленинградский). Работал в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе и в Государственном оптическом институте имени С. И. Вавилова. С 1999 года работает в США.

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