Спецслужбы пресекли попытку проникновения в Крым группы диверсантов

Боевики намеревались снять фото и видео с украинским флагом

Группа диверсантов украинской разведки пыталась проникнуть в Крым 4 октября. Попытку пресекли сотрудники спецлужб, сообщили в Федеральной службе безопасности России.

В сообщении отмечается, что диверсионно-разведывательная группа Главного управления разведки Минобороны Украины намеревалась проникнуть на территорию Республики Крым с помощью быстроходных плавсредств. Попытка провалилась благодаря действиям сотрудников ФСБ.

Один из диверсантов был захвачен в плен. На допросе он показал, что целью группы были съемки фото и видео с украинским флагом в Крыму.

Эксперты поясняют, что такой пропагандистский контент направлен на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления, передает РИА Новости.

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