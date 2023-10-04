В Госдуме дали совет Симоньян: "Обсуждайте на кухне вопросы, в которых не разбираетесь"

Сибиряки потребовали извинений за идею взорвать термоядерную бомбу над Сибирью

Депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова потребовала от главного редактора RT Маргариты Симоньян извиниться перед жителями Сибири за предложение устроить термоядерный взрыв над этим регионом. Она напомнила журналистке, что благодаря в том числе сибирякам советский народ победил в Великой Отечественной войне.

"Маргарита, высказывания о том, что ради того, чтобы ваши дети не комплексовали в школе среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов, вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы – сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление. Вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от испытаний на Семипалатинском полигоне", - заявила Прусакова в своем Telegram-канале.

В завершение обращения депутат рекомендовала Симоньян обсуждать вопросы, в которых она не разбирается, на кухне, а не в публичном пространстве.

Идею устроить термоядерный взрыв над Сибирью главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян озвучила в своей программе "ЧТД". По ее мнению, если устроить взрыв на высоте 100 километров, то ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, но зато из строя выйдет вся электроника и спутники.

"Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93-й год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нету", — заявила Симоньян.

При этом журналистка оговорилась, что в обсуждаемой теме не разбирается.

"Я дура-баба, в футболе ничего не понимаю", - сказала Симоньян.

Заявления журналистки вызвали жесткую реакцию среди политиков и ученых. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг идею ядерных испытаний над Сибирью и напомнил, что главред RT не работает в органах власти и ее слова нельзя считать официальной позицией.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова Симоньян как физик по образованию. По его словам, ничего хорошего в этой идее нет, а последствия термоядерного взрыва будут сказываться "даже не сотни лет, а тысячи".

Физик Андрей Ожаровский предположил, что Маргарита Симоньян пересмотрела фильмов-катастроф, а новосибирский физик Валерий Христофоров напомнил, что последствия взрыва будут жуткими.

"Как у нее язык повернулся такое сказать? Понять я это не могу". – возмутился ученый.

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