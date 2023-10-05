Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Пришло время заявить о себе

Овны

Звезды продолжают радовать: сегодня в ваш сектор партнерств входит Меркурий. Вы сможете договориться о чем угодно и на любовном свидании, и на деловой встрече.

Тельцы

Звезды хотят научить вас заботиться о себе постоянно, а не время от времени. Запишите, какие здоровые привычки вы бы хотели развить, и начните прямо сегодня.

Близнецы

Вы входите в период высокой продуктивности, особенно в творческих проектах. Не откладывайте на потом: на все про все у вас две недели, приступайте прямо сейчас.

Раки

Незаконченные рабочие дела напомнят о себе и поглотят ваше внимание. Не забывайте, что вам важно иметь крепкий тыл в виде семьи, а работу вы себе всегда найдете!

Львы

Назначайте встречи, переговоры, пишите важные письма и сообщения. До 22 октября вы будете сильны в общении и сможете подобрать ключик к любому собеседнику.

Девы

Ваша главная планета Меркурий наконец оставила ваш знак, в котором пробыла два месяца. Это хорошая новость, которая обещает еще и помочь вам увеличить доходы.

Весы

За словом в карман лезть точно не придется: в ваш знак сегодня переходит Меркурий. Вы будете убедительны в общении, легки на подъем и полны идей – хорошее время!

Скорпионы

Если есть желание поработать с психологом – сделайте это в ближайшие две недели. Также у вас будет возможность разобраться в том, что от вас скрывают или недоговаривают.

Стрельцы

Вы сможете завести новых друзей, освоиться в новой команде. До 22 октября - время коллективных энергий: чем больше народу вокруг, тем лучше!

Козероги

Пришло время заявить о себе на работе, учебе, в бизнесе. Не бойтесь брать слово, выступать, излагать и продвигать свои идеи и предложения, рекламировать себя.

Водолеи

У вас все путем: звезды наполняют паруса попутным ветром. Но если вы надумали лениться и избегать ответственности, ничего хорошего не выйдет!

Рыбы

Вы сможете разобраться в том, какие выплаты вам положены и как их получить. Это займет немало времени, но вы справитесь и даже сможете консультировать других.

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