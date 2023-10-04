Алиев отказался от встречи с лидерами Армении и ЕС

Причиной в Баку назвали деструктивную позицию Парижа

Деструктивная позиция Парижа названа одной и з причин отказа президента Азербайджана от встречи с лидерами Армении и ЕС. Планировалось участие Ильхама Алиева в переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и руководителями Евросоюза, Франции и Германии.

Пятисторонняя встреча в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-Европейский союз должна была пройти в испанской Гранаде 5 октября. Одна из причин отказа Баку от участия в этом мероприятии – деструктивная позиция Парижа, заявили, не вдаваясь в подробности, в Азербайджане.

Кроме того, Баку настаивал на участии во встрече Турции. Однако остальные стороны на это не согласились. Как отметило азербайджанское издание Haqqin, особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия.

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