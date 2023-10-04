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ВС России уничтожили более 160 боевиков ВСУ на донецком направлении

14:54
  • среда
  • 04 октября 2023

Отбито четыре атаки штурмовых групп

Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики. Российских бойцов поддержала авиация и артиллерия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным генерала, противник потерял убитыми и ранеными до 165-ти военнослужащих. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, две боевые бронированные машины и артиллерийская система М777 производства США.

В Минобороны сообщили, что еще две атаки штурмовых групп ВСУ и бригады специального назначения "Азов" отражены в районе населенного пункта Ямполовка и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.

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