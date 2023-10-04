Захарова обвинила Европу в предательстве Армении

Страны ЕС намеренно втянули Ереван в конфликт

Ведущие страны ЕС не планировали способствовать дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, последние события в НКР указывают на "подлейшую позицию", которую заняли страны ЕС по отношению к Армении. По мнению Захаровой, западные политики намеренно втянули Ереван в конфликт, чтобы в очередной раз обвинить Москву в разрушении коллективной безопасности в Восточном Закавказье.

"Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что, несмотря на попытки ЕС обвинить Россию в сложившейся ситуации, именно российские миротворцы обеспечивали безопасность выезжающих в Армению жителей Нагорного Карабаха.

"Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово и экономически", - заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие российского миротворческого корпуса продолжают обеспечивать безопасность этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха. По словам российского лидера, в условиях нового витка напряженности между Ереваном и Баку миротворцы занимают нейтральную позицию и ведут активную работу с военнослужащими Армении и Азербайджана.

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