Румыния ограничила импорт зерна с Украины

15 сентября прекратил действовать запрет Еврокомиссии на поставки украинских зерновых

Импорт зерновых с Украины и из Молдавии в Румынию ограничен. Как сообщил в соцсети румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу, правительство приняло такое решение, чтобы защитить интересы румынских фермеров.

В сообщении поясняется, что импорт зерна с Украины и из Молдавии будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам. И даже им придется получать специальные лицензии.

Запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в пять соседних стран перестал действовать 15 сентября. Однако Венгрия, Словакия и Польша, вопреки решению ЕС, на национальном уровне ввели запрет на ввоз украинской продукции. Власти Румынии и Болгарии ранее от такого шага воздержались, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"