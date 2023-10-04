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Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

15:50
  • среда
  • 04 октября 2023

Городские кварталы появятся на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушино, Кузьминках и Крюково

Городские кварталы будут построены на месте бывших промышленных зон и нежилой застройки в трех районах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Построим городские кварталы на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушино, Кузьминках и Крюково. На части бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде возведем все необходимое для комфортной жизни: новостройки, детский сад, школу, центр развития детского творчества, комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта. Еще здесь будут пожарное депо, технопарк, офисные здания, магазины и кафе", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Cтанет современным микрорайоном и часть бывшей промзоны "Тушино". Там появятся новостройки, школы, детские сады и медицинский центр. Современное жилье также возведут вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте.

Сергей Собянин подчеркнул, что часть домов в новых кварталах будет построена для программы реновации жилфонда. Всего в трех районах планируется возвести около 1,5 млн кв. м недвижимости и создать больше 20 тыс. рабочих мест.

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