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ВСУ нарастили группировку в Херсонской области

15:49
  • среда
  • 04 октября 2023

Возможны попытки форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины концентрируют живую силу и технику в Херсонской области. Как предположил губернатор региона Владимир Сальдо, возможны попытки ВСУ форсировать Днепр и закрепиться на левобережье.

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По словам Сальдо, эти данные подтверждаются разведкой. Увеличивается количество техники, большей частью западного производства. Российские военные в курсе этих действий противника, отметил губернатор в эфире телеканала "Россия-24".

Сальдо уточнил, что украинские военные предпринимают попытки форсировать Днепр небольшими десантными группами – по две-три лодки. Однако это едва ли может перерасти в масштабное наступление – большую часть лодок российские военные уничтожают.

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