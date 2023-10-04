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Маск раскритиковал власти США за чрезмерную поддержку Украины

16:17
  • среда
  • 04 октября 2023

Потребности американских граждан должны быть в приоритете

Вашингтон продолжает финансировать Киев, ущемляя тем самым потребности простых американских граждан. Об этом на своей странице в Twitter написал основатель компании Tesla Илон Маск.

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По словам предпринимателя, на сегодняшний день, пожалуй, именно поддержка Украины является главным направлением деятельности американских властей.

"Но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете", - заявил Маск, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что, несмотря на регулярные поставки вооружений и боеприпасов, военнослужащие ВСУ так и не смогли достичь каких-либо результатов в ходе распиаренного странами Запада контрнаступления. По его мнению, наступательные действия Украины провалились из-за масштабных оборонительных укреплений ВС России в зоне военной спецоперации.  

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