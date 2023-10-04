Когда желания не совпадают с возможностями

Ноль дней с тех пор как Зеленский не просил денег. Вынужденные экономить на всем немцы с помощью такой таблички выразили свое отношение к попрошайничеству главаря украинских нацистов. По-другому достучаться до правительства они не могут. Свобода слова в Германии заканчивается там, где начинаются неудобные для властей вопросы. Что в очередной раз подтвердила встреча министра обороны с гражданами. Борис Писториус лишний раз подтвердил, как далеки власти Германии от народа и волнующих общество тем. Участник встречи напомнил: президент России неоднократно предлагал мирные переговоры, но Олаф Шольц почему-то не пошел на диалог, чтобы предотвратить катастрофу. Однако мужчине попросту не дали договорить. Сначала его прервала ведущая, затем своей ярости не смог сдержать министр.

Согласно последним опросам, почти половина бюргеров тратит все под ноль, у них больше нет возможности делать сбережения. И почти 20 процентов готовятся к ухедшению материального положения. Отсюда и тотальное разочарование в политике канцлера Шольца и регулярные антиправительственные митинги .

Опрос в Польше показал: почти 60% граждан считают, что не нужно продолжать оказывать финансовую помощь украинским беженцам. Вынужденным переселенцам можно, конечно, посочувствовать, но собственные интересы - важнее. И чем ближе парламентские выборы в республике, тем упорнее и власти твердят о прекращении выплат и пособий. Венгрия предложила Брюсселю вдвое сократить пакет помощи Киеву. 50 миллиардов евро в ближайшие 4 года - слишком много, считают в Будапеште. Агентство Bloomberg тут же навесило на экономное венгерское правительство ярлык дружественного Кремлю.

"Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро. Такое заявление лишь усиливает обеспокоенность тем, что экономическая поддержка Украины может ослабнуть. Несмотря на широкий консенсус в ЕС относительно оказания поддержки Киеву, дружественное Кремлю правительство Венгрии стало трудным партнером, поскольку оно пыталось заблокировать помощь", - говорится в материале.

На что тратит деньги главный украинский нацист и его приближенные, рассказала стажерка бутика элитных ювелирных украшений. Во время гастролей четы Зеленских на Генассамблею ООН пани Олена спустила на бриллианты более миллиона долларов. Но обслуживание барыне не понравилось. Уволенная и обиженная продавщица обнародовала чек.

"Я показывала ей наши изделия, но она начала орать мне прямо в лицо, что ее мое мнение не интересует. Я попробовала сменить тактику, но она впала в ярость и позвала менеджера. Меня уволили на следующий же день", - рассказывает она.

На фоне продолжающегося конфликта Запад впадает во фрустрацию. Даже у тех стран, которые готовы спонсировать нацистский режим, желания не совпадают с возможностями.

"Теперь дно бочки видно. Мы отдаем Украине системы вооружения и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются", - сказал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО.

Глава Минобороны Нидерландов даже не скрывает: поддержка киевского режима - очень дешевый способ сдерживать российскую угрозу. А чтобы пособники Зеленского не особо задумывались над своим истинным предназначением, им в очередной раз пообещали членство в ЕС. В 2030 году. Если Украина, конечно, столько просуществует.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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