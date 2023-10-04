"Дно бочки видно": в НАТО предупредили об истощении арсеналов из-за Украины

Киев рискует остаться без военной помощи США и ЕС

Оборонно-промышленный комплекс Запада полностью истощен из-за чрезмерной поддержки Украины. Об этом в интервью новостному телеканалу CNN заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Напомним, что несколько дней назад официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии у США средств на долгосрочную финансовую и военную поддержку Украины. По ее словам, на данный момент американские власти с трудом обеспечивают текущие потребности ВСУ.

"Теперь дно бочки видно. Мы отдаем Украине системы вооружений и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены", - заявил Бауэр, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель НАТО подчеркнул, что, несмотря на дефицит вооружений в ЕС, западные страны продолжают активно поддерживать Украину, передавая ВСУ военную технику и боеприпасы. По его мнению, такими темпами американский ОПК уже в ближайшее время будет истощен до предела.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. В документе нет ни одной строчки по поводу предоставления Украине военной помощи в размере шести млрд долларов. По данным СМИ, отказ Вашингтона от предоставления Киеву денежных средств свидетельствуют о политических разногласиях в американском парламенте.

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