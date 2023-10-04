Путин объяснил необходимость многополярного миропорядка

Уважительное отношение к интересам партнеров является фундаментом для новой инфраструктуры

Страны, которые распоряжаются мировыми валютами, стоят во главе финансовой пирамиды, что не соответствует интересам большинства людей на планете. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в образовательном центре "Сириус".

Президент отметил, что мир избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, которая пытается превратить в экономические колонии и лишить ресурсов многие страны. Обращаясь к участникам финального этапа олимпиады из российских регионов и зарубежья, глава государства подчеркнул необходимость построения многополярного миропорядка. Особенно сейчас, в эпоху бурного развития цифровых валют и финансовых активов, новых платежных сервисов и моделей денежных расчётов.

В этих условиях, по мнению Владимира Путина, особенно важно международное сотрудничество и уважительное отношение к интересам партнеров. Это является фундаментом для новой инфраструктуры глобальной экономической, торговой, промышленной и научной кооперации.

"Одним из перспективных примеров являются совместные проекты ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, которые позволяют им осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют. То есть никакая третья сторона просто не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред", - отметил российский лидер.

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