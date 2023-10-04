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"Вкусно - и точка" повысила цены на 10% из-за увеличения НДС

17:30
  • среда
  • 04 октября 2023

Стоимость продукции выросла в среднем на 5 рублей

Повышение НДС привело к изменению цен на продукцию в российской сети быстрого питания "Вкусно – и точка", передает корреспондент информагентства РИА Новости.

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"Стоимость продукции во "Вкусно – и точка", по данным на 3 октября, выросла на 3–7 руб. по сравнению с 21 сентября. Чикенбургер возрос в цене с 59 до 62 руб., гамбургер — с 59 до 65 руб., чизбургер — с 71 до 78 руб.", - говорится в сообщении.

Во "Вкусно – и точка" пояснили, что рост цен на продукцию ресторана быстрого питания связан с увеличением ставки налога на добавленную стоимость. Примечательно, что, несмотря на подорожание отдельных позиций, руководство сети не планирует производить каких-либо изменений в рецептуре бургеров.

При этом в РИА Новости подчеркнули, что на данный момент изменение ставки НДС не привело к изменению стоимости продукции в таких заведениях быстрого питания, как KFC и Rostic`s.

Напомним, что сменившая в России Mcdonald’s сеть "Вкусно – и точка" уже не в первый раз повышает стоимость продукции. Так, осенью прошлого года руководство сети быстрого питания объявило об изменении цен на большую часть ассортимента. Как уточнили в компании, причина подорожания отдельных позиций заключается в росте себестоимости продуктов.

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