Путин: в Европе достаточно много людей, разделяющих российские взгляды

Только благодаря семейным ценностям и традициям можно воспитать новое поколение

Выступая на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в образовательном центре "Сириус", Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет развивать систему образования, исходя из стратегических интересов страны, чтобы подготовить грамотные кадры в области математики, инженерии и программирования. А также одобрил предложение студентов преобразовать олимпиады по финансовой безопасности в международное движение.

Владимир Путин согласился с утверждением финалистов о том, что в "Сириусе" создана настоящая олимпийская семья, и подчеркнул - только благодаря семейным ценностям и традициям можно воспитать новое поколение.

"Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке, в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много, они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию. Поэтому я бы не стал здесь никого делить, а наоборот, старался бы всех объединить на нашей платформе", - указал президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"