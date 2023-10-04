Однако этот шаг не позволит нормализовать ситуацию в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подать в отставку при условии, что этот шаг способствует нормализации ситуации в стране.

"Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду", - заявил Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что в условиях геополитической нестабильности в регионе отставка первых лиц государства может привести к значительному ухудшению ситуации. По его словам, именно по этой причине он и его соратники не планируют складывать полномочия в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны ЕС являются главными виновниками эскалации конфликта на территории Нагорно-Карабахской республики. По мнению дипломата, американские и европейские политики намеренно втянули официальный Ереван в конфликт, чтобы в очередной раз обвинить Москву в дестабилизации ситуации в Восточном Закавказье.

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