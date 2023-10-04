Путин пообщался с учащимися и преподавателями центра "Сириус"

Обсудили развитие системы образования для талантливых детей и повышения квалификации педагогов

В среду в Сочи Владимир Путин в сопровождении руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой осмотрел жилой комплекс для учащихся Президентского лицея, сообщает "ТВ Центр".

Президент пообщался с учащимися и преподавателями образовательного центра, поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником.

Также на встрече обсудили не только развитие "Сириуса", но и всей системы образования для талантливых детей и повышения квалификации педагогов.

"Конечно, стараемся сделать все, чтобы сформулированные министерством направления при подготовке преподавателей, учителей развивались, наполнялись реальным содержанием и отражали бы потребности сегодняшнего дня. Именно поэтому разрешили студентам последних курсов ВУЗов в школах работать, насколько я понимаю, вы оцениваете эту практику положительно. Будем и дальше ее развивать соответствующие программы внедряются в педагогические ВУЗы", - отметил российский лидер.

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