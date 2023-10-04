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Молодежное сообщество "STOлица" запустило благотворительную акцию помощи животным в приютах

17:58
  • среда
  • 04 октября 2023

Всемирный день защиты животных отмечается ежегодно 4 октября

Молодежное сообщество "STOлица" запустило благотворительную акцию, в рамках которой активисты будут посещать приюты для животных в Москве, сообщила журналистам представитель организации Алия Шагабутдинова.

"Сегодня, во Всемирный день защиты животных, мы, молодежное сообщество "STOлица", запускаем благотворительную акцию "Забота STOлицы". На протяжении месяца будем посещать московские приюты для кошек и собак. Так мы сможем больше узнать о жизни домашних животных в приютах и том, как мы можем им помочь", - сказала Шагабутдинова.

В пресс-службе сообщества отметили, что акция охватит более 10 приютов и продлится до конца октября. Ее участниками станут более 200 молодых людей.

"Активисты сообщества окажут необходимую помощь приютам: подарят корма и игрушки для животных, погуляют с собаками", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что волонтеры уже посетили приют для собак "Щербинка" на юго-западе Москвы.

Всемирный день защиты животных отмечается ежегодно 4 октября.

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