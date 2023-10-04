Мобилизованные украинцы массово сдаются в плен

Продолжительность жизни военнослужащих ВСУ зачастую не превышает нескольких часов, передает издание Military Watch Magazine со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как уточнили авторы публикации, на фоне новостей о колоссальных потерях ВСУ при осуществлении наступательных действий под Артемовском мобилизованные украинцы предпочитают при первой же возможности сдаваться в плен ВС России.

"Ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов", - заявил один из аналитиков издания, чьи слова приводит РИА Новости.

В издании подчеркнули, что командование ВСУ предпочитает не заниматься подготовкой мобилизованных граждан перед отправкой на передовую. По мнению военных аналитиков, украинские офицеры придерживаются того, что все необходимые навыки солдаты получат непосредственно на поле боя.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что регулярные поставки вооружений ВСУ привели к истощению стратегических запасов Запада. По его мнению, такими темпами Украина рискует остаться без финансовой и военной помощи США и ЕС.

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