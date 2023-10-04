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ВС России пресекли попытку украинских диверсантов попасть в Крым. Главное

22:08
  • среда
  • 04 октября 2023

Группа передвигалась под покровом ночи на быстроходном военном катере и трех гидроциклах

Главное управление разведки Украины опубликовало, казалось бы, героические кадры, снятые с воздуха: как их солдаты на гидроциклах подобрались незамеченными к берегу Крыма. Подробностей украинское ГУР не раскрывает, поэтому можно только догадываться: на финальном этапе к берегу подходили, уже выключив моторы. Иначе объяснить, зачем одни солдаты толкают гидроциклы с другими солдатами за рулем, не получается. Кульминация видеоролика - это обращение на камеру людей в форме, стоящих почему то не на твердой крымской земле, а по колено в воде.

Мечты украинской разведки разбились о суровые камни реальности. В ФСБ подтвердили, что диверсионная группа противника действительно предприняла очередную вылазку. Которая, однако, закончилась совсем не так героически, как рассказали в Киеве.

Группу украинских диверсантов обнаружили российские пограничники. Один был взят в плен. Биография рядового - ничем не примечательная. Родился и живет в селе Кречев Волынской области. По информации из открытых источников, до службы работал охранником. Разведен. Есть сын. Приписан к войсковой части 0336.

На видео от пропагандистов Главного управления разведки Украины фигурирует флаг. Но совсем не тот, что был изъят у диверсантов. Это говорит только об одном: представленное украинским гражданам видео - снятый заранее видеоролик на совершенно другой локации на тот случай, если запланированная операция будет провалена. Так, собственно, и произошло.

Пленный разведчик рассказал, что вышли они из села Вилково в устье Дуная. Несколько гидроциклов и катер, с которого происходила дозаправка топливом. Всего их было 16 человек. Остальные члены диверсионной группы были уничтожены нашими пограничниками и моряками. А ему повезло - упал с гидроцикла и поэтому остался жив. Обо всём этом украинские военные своим гражданам уже не стали рассказывать. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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