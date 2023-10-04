ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мир избавляется от диктатуры: о чем говорил Путин в центре "Сириус"

22:19
  • среда
  • 04 октября 2023

Президент встретился с финалистами олимпиады по финансовой безопасности, пообщался со школьниками и преподавателями

В "Сириусе" Владимира Путина встречают финалисты олимпиады по финансовой безопасности - более 500 школьников и студентов из 19 стран. Бурное развитие цифровых валют, блокчейна и виртуальных моделей расчетов - это новые вызовы для любого общества. И новые возможности.

Владимир Путин: "Одним из перспективных примеров являются совместные проекты ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, которые позволяют им осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют. То есть никакая третья сторона просто не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред".

Кто, если не сегодняшняя молодежь, заложит новаторские основы международного финансового взаимодействия. Самым важным при воспитании нового поколения все-таки остаются не технологии,а семья. В зале даже прозвучал упрек в адрес западных стран - президент не согласился.

Путин: "Знаете, хотел бы взять под защиту наших друзей, а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал - очень много. Они просто ведут себя потише. И не выпячивают свою позицию".

Путин предлагает не делить, а объединять людей. Например, талантливые школьники и студенты находят общее в "Сириусе". А один из участников встречи из Рио-де-Жанейро предложил превратить международную олимпиаду по финансовой безопасности в международное движение.

Путин: "Вы знаете, это хорошая идея. Мы будем поддерживать все, что связано с этим видом деятельности. Потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира".

Именно Владимиру Путину принадлежит идея создания образовательного центра на базе олимпийского наследия Сочи. "Сириус" продолжает расти - главе государства показали новый жилой корпус президентского лицея. К 2025 году здесь будет комплекс зданий уже на 3 тысячи человек, где создадут лучшие условия и для учебы, и для творческого развития. Дети и учителя сами принимали участие в создании проекта.

Софья Симонова, ученица 10 класса президентского лицея "Сириус": "Физические грани между профилями будут стерты, то есть классы будут трансформироваться и получат возможность быть универсальными. С утра там могут заниматься ученики инженерного профиля физикой, днем – информатикой, а вечером возможно дополнительное образование в сфере искусства".

Путин: "Здорово. Это то, на что мы рассчитывали с самого начала, создавая "Сириус" как образовательный центр, именно на то, что все эти компоненты - образовательные, воспитательные - будут совмещены и будут создавать необычную, но нужную нам синергию".

За восемь лет работы "Сириуса" здесь уже представлены все ступени образования: университет, колледж, лицей. Сюда попадают талантливые дети со всей России, с ними работают лучшие наставники, а опыт и учебные программы находят применение в разных уголках страны. Президент возглавляет попечительский совет "Сириуса".

Путин: "Убежден, именно такую единую, целостную, творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах по всей стране. "Сириус" - это одна из серьезных составляющих национальной системы образования, он все больше и больше занимает эту нишу, и поэтому очень рассчитываю на то, что его роль в создании новых, нестандартных, а главное - суверенных подходов к развитию наших школ, колледжей, вузов будет только возрастать".

По видеосвязи президент провел встречу и с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".

Путин: "Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурсов входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Поддержка систем образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного общего, единого образовательного пространства большой страны".

Подробно президент обсудил с педагогами отечественную систему образования и выслушал их пожелания. Кроме того, глава государства поздравил всех учителей с наступающим профессиональным праздником. 

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Участники олимпиады по финансовой безопасности
Участники олимпиады по финансовой безопасности
Владимир Путин
Владимир Путин
Участники олимпиады по финансовой безопасности
Участники олимпиады по финансовой безопасности
Владимир Путин посетил центр "Сириус"
Владимир Путин посетил центр "Сириус"
Владимир Путин посетил центр "Сириус"
Владимир Путин посетил центр "Сириус"
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.