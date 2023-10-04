Мир избавляется от диктатуры: о чем говорил Путин в центре "Сириус"

Президент встретился с финалистами олимпиады по финансовой безопасности, пообщался со школьниками и преподавателями

В "Сириусе" Владимира Путина встречают финалисты олимпиады по финансовой безопасности - более 500 школьников и студентов из 19 стран. Бурное развитие цифровых валют, блокчейна и виртуальных моделей расчетов - это новые вызовы для любого общества. И новые возможности.

Владимир Путин: "Одним из перспективных примеров являются совместные проекты ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, которые позволяют им осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют. То есть никакая третья сторона просто не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей. В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред".

Кто, если не сегодняшняя молодежь, заложит новаторские основы международного финансового взаимодействия. Самым важным при воспитании нового поколения все-таки остаются не технологии,а семья. В зале даже прозвучал упрек в адрес западных стран - президент не согласился.

Путин: "Знаете, хотел бы взять под защиту наших друзей, а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал - очень много. Они просто ведут себя потише. И не выпячивают свою позицию".

Путин предлагает не делить, а объединять людей. Например, талантливые школьники и студенты находят общее в "Сириусе". А один из участников встречи из Рио-де-Жанейро предложил превратить международную олимпиаду по финансовой безопасности в международное движение.

Путин: "Вы знаете, это хорошая идея. Мы будем поддерживать все, что связано с этим видом деятельности. Потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира".

Именно Владимиру Путину принадлежит идея создания образовательного центра на базе олимпийского наследия Сочи. "Сириус" продолжает расти - главе государства показали новый жилой корпус президентского лицея. К 2025 году здесь будет комплекс зданий уже на 3 тысячи человек, где создадут лучшие условия и для учебы, и для творческого развития. Дети и учителя сами принимали участие в создании проекта.

Софья Симонова, ученица 10 класса президентского лицея "Сириус": "Физические грани между профилями будут стерты, то есть классы будут трансформироваться и получат возможность быть универсальными. С утра там могут заниматься ученики инженерного профиля физикой, днем – информатикой, а вечером возможно дополнительное образование в сфере искусства".

Путин: "Здорово. Это то, на что мы рассчитывали с самого начала, создавая "Сириус" как образовательный центр, именно на то, что все эти компоненты - образовательные, воспитательные - будут совмещены и будут создавать необычную, но нужную нам синергию".

За восемь лет работы "Сириуса" здесь уже представлены все ступени образования: университет, колледж, лицей. Сюда попадают талантливые дети со всей России, с ними работают лучшие наставники, а опыт и учебные программы находят применение в разных уголках страны. Президент возглавляет попечительский совет "Сириуса".

Путин: "Убежден, именно такую единую, целостную, творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах по всей стране. "Сириус" - это одна из серьезных составляющих национальной системы образования, он все больше и больше занимает эту нишу, и поэтому очень рассчитываю на то, что его роль в создании новых, нестандартных, а главное - суверенных подходов к развитию наших школ, колледжей, вузов будет только возрастать".

По видеосвязи президент провел встречу и с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".

Путин: "Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурсов входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Поддержка систем образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного общего, единого образовательного пространства большой страны".

Подробно президент обсудил с педагогами отечественную систему образования и выслушал их пожелания. Кроме того, глава государства поздравил всех учителей с наступающим профессиональным праздником.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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