Мишустин вручил премии и благодарности правительства в области образования

В преддверии Дня учителя

Глава кабмина Михаил Мишустин в преддверии Дня учителя вручил премии и благодарности правительства в области образования.

"Каждый год 5 октября мы с огромной благодарностью, вниманием, уважением вспоминаем о своих наставниках, которые на протяжении многих лет делились с нами и знаниями, и жизненным опытом, душевной теплотой. Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны - выразить чувство искренней признательности за ваш благородный труд. Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. Хочу особо отметить, что наша молодежь стала чаще выбирать педагогические специальности. В этом году российские педагогические ВУЗы приняли на сто тысяч абитуриентов больше, чем в прошлом. Это тоже ваша заслуга", - сказал премьер.

В этом году лауреатов 35. Обращаясь к ним, Мишустин отметил особую роль педагогов из новых регионов, которым приходится рисковать жизнью, обучая детей.

По словам главы кабмина, сейчас необходимо уделять особое внимание профориентации. Чтобы раскрыть таланты школьников, открыты центры поддержки одаренных детей - в следующем году они появятся во всех субъектах. Для старшеклассников созданы профильные классы. В них изучают в том числе судо- и авиастроение.

Работают и передовые инженерные школы на базе ВУЗов. Их уже 30. В колледжах запущен масштабный проект "Профессионалитет". К нему подключились крупнейшие предприятия страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"