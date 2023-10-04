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CNN: США передадут Киеву перехваченное на пути в Йемен иранское вооружение

19:14
  • среда
  • 04 октября 2023

Таким образом Вашингтон планирует закрыть обязательства перед ВСУ

Вашингтон планирует передать Киеву перехваченную на пути в Йемен крупную партию иранских вооружений, передает CNN.

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"США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В эфире новостного телеканала подчеркнули, что таким образом американские власти планируют закрыть наиболее острые потребности украинских военнослужащих.

Уточняется, что на данный момент неизвестно, как именно администрация действующего президента США собирается осуществить передачу этого оружия ВСУ, поскольку, согласно требованиям ООН, конфискованные вооружения и боеприпасы должны быть уничтожены или складированы.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США нет средств для оказания долгосрочной поддержки ВСУ. По словам чиновницы, на данный момент Вашингтон с трудом обеспечивают текущие потребности украинских военных.

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