Пашинян озвучил требования к Азербайджану для подписания мирного договора

Выполнение этих условий позволит урегулировать конфликт

Баку пока не подтвердил свою приверженность трем основополагающим принципам мирного соглашения с Ереваном. Об этом в ходе выступления на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как отметил политик, для мирного урегулирования конфликтной ситуации официальный Ереван выдвигает три условия: во-первых, признание территориальное целостности Армении и Азербайджана в пределах существующих границ; во-вторых, признание Алма-Атинской декларации о создании СНГ в качестве политической основы для демаркации армяно-азербайджанской границы; в-третьих, открытие региональных коммуникаций с учетом особенностей законодательств двух стран.

При этом глава правительства подчеркнул, что лишь при условии публичной приверженности Азербайджана к реализации этих условий Армения готова подписать мирное соглашение.

"Но вся проблема в том, что высшие должностные лица Азербайджана, говоря о согласии с мирным процессом, не подтвердили свою приверженность указанным принципам", - заключил Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

19 сентября Баку начал проведение "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. Главной целью спецоперации называлось восстановление территориальной целостности республики. Москва призывала Баку и Ереван прекратить боевые действия и начать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.

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