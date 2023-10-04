WT: страны Запада начали уставать от поддержки Украины

Американские политики выступают против бессрочного финансирования ВСУ

По мере затягивания конфликтной ситуации на Украине решимость западных стран в предоставлении новых вооружений ВСУ начинает ослабевать, передает The Washington Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, страны Запада не ожидали, что украинский кризис приобретет затяжной характер. По мнению аналитиков издания, на сегодняшний день из-за регулярных поставок новых вооружений и боеприпасов ВСУ оборонно-промышленный комплекс США находится на грани истощения.

При этом в издании подчеркнули, что провал украинского контрнаступления заставил американских и европейских политиков задуматься о целесообразности финансирования ВСУ. Так, например, кандидаты на пост президента США продолжают высказывать сомнения относительно предоставления Киеву бессрочной помощи.

Авторы также добавили, что уже в ближайшее время некогда широкомасштабная поддержка Украины будет сведена до минимума. Иными словами, администрация действующего президента США опасается, что украинский кризис может втянуть Вашингтон в новый многолетний конфликт, заключили в издании.

Ранее журналисты издания The Hill сообщили, что отказ западных стран от дальнейшего финансирования Украины может привести к инициации мирного соглашения с Россией. По мнению аналитиков издания, потенциальный мирный договор, вероятно, будет подписан на условиях Москвы.

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