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WT: страны Запада начали уставать от поддержки Украины

20:32
  • среда
  • 04 октября 2023

Американские политики выступают против бессрочного финансирования ВСУ

По мере затягивания конфликтной ситуации на Украине решимость западных стран в предоставлении новых вооружений ВСУ начинает ослабевать, передает The Washington Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

MWM: срок жизни бойцов ВСУ иногда составляет несколько часов
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Как отметили авторы публикации, страны Запада не ожидали, что украинский кризис приобретет затяжной характер. По мнению аналитиков издания, на сегодняшний день из-за регулярных поставок новых вооружений и боеприпасов ВСУ оборонно-промышленный комплекс США находится на грани истощения.  

При этом в издании подчеркнули, что провал украинского контрнаступления заставил американских и европейских политиков задуматься о целесообразности финансирования ВСУ. Так, например, кандидаты на пост президента США продолжают высказывать сомнения относительно предоставления Киеву бессрочной помощи.

Авторы также добавили, что уже в ближайшее время некогда широкомасштабная поддержка Украины будет сведена до минимума. Иными словами, администрация действующего президента США опасается, что украинский кризис может втянуть Вашингтон в новый многолетний конфликт, заключили в издании.

Ранее журналисты издания The Hill сообщили, что отказ западных стран от дальнейшего финансирования Украины может привести к инициации мирного соглашения с Россией. По мнению аналитиков издания, потенциальный мирный договор, вероятно, будет подписан на условиях Москвы.

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