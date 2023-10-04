В МИД России потребовали запуска арбитража в отношении США

Вашингтон препятствует предоставлению виз российским дипломатам

Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за отказа в предоставлении американских виз дипломатам из России. Об этом в ходе выступления на заседании первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов.

"Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН", - заявил Воронцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат также добавил, что американская сторона не предоставила визы тем представителям российской делегации, которые должны участвовать в заседании саммита "ядерной пятерки". По его словам, Москва расценивает такие действия Вашингтона как попытку сорвать консультации относительно запрета ядерных испытаний.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает Вашингтон принять экстренные шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам высокопоставленного дипломата, американские власти уже на протяжении почти 30 лет "кормят" мировую общественность обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу.

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