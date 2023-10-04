Картаполов: частные клиники обяжут передавать сведения о клиентах в военкоматы

Аналогичные постановления готовятся для ФНС, МВД и компаний-работодателей

В ближайшее время частные медицинские клиники обяжут передавать сведения о клиентах в военкоматы. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, что накануне правительство России обязало Рособрнадзор собирать сведения об учащихся и передавать их в военкоматы для актуализации данных.

Как отметил парламентарий, постановления готовятся для Федеральной налоговой службы, медицинских организаций, территориальных органов МВД и компаний-работодателей. По его словам, вышеперечисленные институты в скором времени получат соответствующие распоряжения.

"Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти", - заявил Картаполов.

Депутат также добавил, что такими действиями власти планируют в значительной степени снизить нагрузку на военные комиссариаты. По его словам, теперь сотрудникам военкоматов больше не придется самостоятельно актуализировать данные граждан России.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенний призыв на срочную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам. По словам парламентария, основным документом для явки в военкомат все еще является традиционная повестка в письменной форме.

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