Москва пытается подорвать фундаментальные принципы демократии

Рост внешнеполитического влияния России в мире является заслугой Владимира Путина. Об этом в интервью новостному телеканалу PBS заявила бывший глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон.

Как отметила политик, одной из главных задач президента России Владимира Путина и его команды является увеличение влияния Кремля на глобальную политику. По ее мнению, такими действиями российские власти пытаются не только подорвать фундаментальные принципы демократии, но и склонить на свою сторону отдельных политических лидеров стран ЕС.

"Когда я слышу, что люди пересказывают тезисы, впервые появившиеся в речах российских чиновников, - это 1:0 в пользу Путина", - заявила Клинтон, чьи слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что политический раскол в США рано или поздно закончится. По ее словам, несмотря на разногласия, большая часть американских парламентариев все еще продолжает поддерживать Украину.

Ранее бывший глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон заявила, что расширение НАТО на восток якобы является следствием политики президента России Владимира Путина в отношении Запада. По словам политика, Москва не имеет права влиять на решение отдельных стран ЕС относительно присоединения к военно-политическому блоку.

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