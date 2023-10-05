"У вас нет права": в Европе затыкают рты говорящим правду об Украине

Это "свобода слова" по-европейски

Аттракцион невиданной щедрости - и безграничной свободы слова! Министр обороны Германии Борис Писториус решил поговорить с гражданами о текущих проблемах. Один наивный товарищ уточнил, что хочет задать вопрос, который "в Германии вообще нельзя задавать". Писториус ответил: спрашивать можно о чём угодно. Тот возьми и ляпни: почему президент Путин ещё до начала СВО призывал к переговорам, а канцлер Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование конфликта?

- Извините, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка!

Вот какая тонкость! Свобода слова и право на собственное мнение в Германии есть. Но только если вам не аплодируют, тогда уж, извините, выражайтесь где-нибудь у себя дома под одеялом, там настоящая свобода. Ни Шольцу, ни Писториусу, ни министру иностранных дел Германии Анналене Бербок давно никто не аплодирует. Особенно после того, как в свет выходят такие, например, реплики:

"Если я пообещала людям Украины, что мы будем с ними столько, сколько им будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины!"

Думайте, что хотите, дорогие избиратели, у вас есть полная свобода думать. Главное, не суйтесь со своими вопросами к власти - почему ей на ваше мнение наплевать? Ей нужно Зеленского пестовать с его подручными. Вот корреспондент спрашивает министра Писториуса: вы говорили, что Россия - это временная угроза? Насколько временная?

- Это как смотреть в магический шар. Я этого не знаю.

Чётко и по делу. Мнение ответственного человека. Недаром в Германии в комментариях к новостям стали часто мелькать новые термины, которые можно перевести как "байданутые". Или "байданулись". Процесс пошёл, магический шар околдовал почти всех лидеров западного мира. Которые без заклинаний и объяснить-то не могут, зачем поддерживают Украину. И какое у неё будущее.

По части загадочности лица многие немецкие политики уже переплюнули и мадемуазель Жанну и даже своего питомца из Киева. Почаще делайте загадочное лицо. Даже если все понимают - в действительности всё не так, как на самом деле.

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