Политолог Блохин: Республиканская партия в США очень расколота

Эксперт прокомментировал отставку Кевина Маккарти

Почему против спикера неожиданно выступили его же однопартийцы? Какие противоречия существуют внутри республиканской партии? И как скажется смещение Маккарти на внешней политике Вашингтона?

Причины отставки Кевина Маккарти и её возможные последствия Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин.

"Маккарти был сбалансированной персоной – это очевидно. Он занимал протрамповскую позицию. Всегда угрожал отказать Украине в поддержке. Очевидно, Республиканская партия очень расколота. К сожалению, сторонников отказа от поддержки Киева крайне мало", - отметил он.

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