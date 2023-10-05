ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

08:48
  • четверг
  • 05 октября 2023

Президент почеркнул, что это благородная и важная миссия

Сегодня во всем мире отмечается День учителя. А в нашей стране 2023-й объявлен годом педагога и наставника. С профессиональным праздником российских специалистов поздравил Владимир Путин.

"Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми, подростками – всё это очень важно для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна", - отметил Путин.

Президент также почеркнул, что быть учителем - это благородная и важная миссия. А труд педагогов, их терпение, забота и поддержка помогают ученикам раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, а также обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надёжной опорой в жизни.

Глава государства также отметил, что школьных наставников, их советы и душевное участие мы неизменно вспоминаем с любовью и признательностью - даже спустя долгие годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Учитель в классе
Учитель в классе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.