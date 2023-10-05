Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент почеркнул, что это благородная и важная миссия

Сегодня во всем мире отмечается День учителя. А в нашей стране 2023-й объявлен годом педагога и наставника. С профессиональным праздником российских специалистов поздравил Владимир Путин.

"Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми, подростками – всё это очень важно для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна", - отметил Путин.

Президент также почеркнул, что быть учителем - это благородная и важная миссия. А труд педагогов, их терпение, забота и поддержка помогают ученикам раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, а также обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надёжной опорой в жизни.

Глава государства также отметил, что школьных наставников, их советы и душевное участие мы неизменно вспоминаем с любовью и признательностью - даже спустя долгие годы.

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