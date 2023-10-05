Расчеты "Солнцепёков" уничтожили склады с боеприпасами и опорные пункты ВСУ

Кадрами поделилось Минобороны

Данные о ходе специальной военной операции. На купянском направлении расчёты "Солнцепёков" уничтожили склады с боеприпасами и долговременные опорные пункты неонацистов.

Новые кадры работы тяжёлых огнемётных систем опубликовало наше Минобороны. Дальность стрельбы "Солнцепёка" - около шести километров, в одном боекомплекте - 24 термобарических снаряда. Этого достаточно, чтобы, как говорят военные, "укрыть" площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

Контроль поражения целей и корректировку огня обеспечивают расчеты беспилотников. После нанесения мощных ударов экипажи "Солнцепеков" оперативно меняют позиции, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар.

А на артемовском направлении бойцы Ивановского соединения ВДВ эффективно применяют ударные беспилотники. Изображение с камер дронов проецируются на дисплеях очков виртуальной реальности. Система позволяет оператору преследовать даже быстро передвигающиеся цели и ликвидировать боевиков в хорошо замаскированных укрытиях.

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