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Стало известно о новых подвигах российских военных

08:50
  • четверг
  • 05 октября 2023

Отличились рядовой Анатолий Шанченко и рядовой Алимухан Касимов

Новые данные о мужестве и самоотверженности наших военных, участвующих в СВО.

Рядовой Анатолий Шанченко, действуя в составе манёвренной группы, оборонял один из населённых пунктов, освобождённых от украинских радикалов. Действуя на переднем крае обороны, Анатолий обнаружил место сбора неонацистов, которые готовились к нападению на наших военных. Он передал точные координаты командованию, а наши артиллеристы нанесли по формированиям ВСУ сокрушительные удары. Боевики понесли большие потери и отступили.

Рядовой Алимухан Касимов в ходе ожесточенных боев с неонацистами не допустил попытку прорыва нашей обороны. Алимухан скрытно обошел формирования ВСУ с фланга и открыл огонь. Внезапная атака дезорганизовала украинских боевиков - они были вынуждены бежать. Отступающих радикалов прикрывала артиллерия - несколько наших военных были ранены. Рискуя собственной жизнью, рядовой Касимов вывел их из-под обстрела и в безопасном месте оказал неотложную помощь.

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