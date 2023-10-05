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Мариинский театр отмечает 240-летие

08:56
  • четверг
  • 05 октября 2023

Императорская труппа обрела свое здание 5 октября 1783 года

Сегодня юбилей у Мариинского театра. Ровно 240 лет назад, 5 октября 1783 года, императорская труппа обрела дом в Санкт-Петербурге.

Правда, первое строение уничтожил пожар, а узнаваемое во всем мире светло-зелёное здание появилось уже в XIX веке. Тогда же театр получил свое название - в честь императрицы Марии Александровны.

В Мариинке служил Федор Шаляпин, на сцене блистали Матильда Кшесинская и Анна Павлова. Сейчас Мариинский - это площадка мирового уровня и сеть филиалов - в Приморье и Северной Осетии, а на предстоящий год запланировано открытие нового отделения в Сибири.

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Мариинский театр
Мариинский театр
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