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Киевский режим в панике из-за отставки Маккарти

08:10
  • четверг
  • 05 октября 2023

Перестановки в Конгрессе на Украине называют катастрофой

Катастрофой называют в Верховной раде Украины отставку спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Украинские официальные лица беспокоятся по поводу будущего американской военной помощи, пишет Politico.

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Издание отмечает, что в публичных высказываниях Киев стремится принизить влияние политического кризиса в США на Украину. Однако в частных беседах господствуют страх и замешательство. Автор статьи приводит слова депутата Верховной Рады Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая заявила, что в Киеве "сходят с ума".

Украинские парламентарии признаются, что стали заложниками американской внутренней политики. С уходом Маккарти вся будущая помощь Вашингтона Киеву оказалась в подвешенном состоянии. Палата представителей конгресса США отправила своего спикера в отставку во вторник. Это первый подобный случай в американской истории.

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