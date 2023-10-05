ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами

Есть раненые

Киевский режим вновь использует кассетные боеприпасы для обстрела гражданских объектов. Минувшей ночью целью артиллерии ВСУ стал приграничный город Рыльск в Курской области.

Как сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате обстрела со стороны Украины пострадал один человек. Женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, ей оказывают помощь в Рыльской ЦРБ.

Также, по данным Старовойта, взрывами повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. В городе работают саперы, они обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы. Власти продолжают подомовой обход, жителям пообещали помощь в ремонте поврежденного имущества.

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