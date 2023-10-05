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Шойгу проверил организацию подготовки добровольцев на полигонах ЮВО

09:00
  • четверг
  • 05 октября 2023

Руководят обучением офицеры с боевым опытом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка добровольцев на полигонах Южного военного округа. Генералу армии доложили, что обучают военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС офицеры с боевым опытом, полученным во время СВО.

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Отрабатывается, в частности, эвакуация раненых из техники и окопов, организация связи в наступательном бою. Шойгу также осмотрел комплекты оборудования в учебном центре по подготовке операторов БПЛА. Министру продемонстрировали применение боевого дрона для поражения военной техники и объектов противника, сообщили в военном ведомстве.

Глава Минобороны также наблюдал за стрельбами. Военнослужащие использовали различные виды стрелкового вооружения, а также ручной противотанковый гранатомет, автоматический станковый гранатомет АГС-17 и реактивный пехотный огнемет "Шмель".

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