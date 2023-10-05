ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России

09:31
  • четверг
  • 05 октября 2023

Законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве

В Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента России. Инициаторы - председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, группа депутатов и сенаторов.

В Госдуме скорректировали законопроект о штрафах за неявку в военкомат
В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола

Как пояснил Крашенинников, этот законопроект - точечная донастройка системы. Он синхронизирует изменения в избирательном законодательстве по единому подходу к выборам всех уровней власти.

Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года. По действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.