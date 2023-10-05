В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России

Законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве

В Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента России. Инициаторы - председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, группа депутатов и сенаторов.

Как пояснил Крашенинников, этот законопроект - точечная донастройка системы. Он синхронизирует изменения в избирательном законодательстве по единому подходу к выборам всех уровней власти.

Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года. По действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, передает ТАСС.

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