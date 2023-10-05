ВС России продолжают уничтожать натовскую технику в зоне СВО

Наши бойцы успешно отражают атаки неонацистов

Управление новейшими беспилотниками, отработка тактических задач и обучение первой медпомощи. Как организована боевая подготовка на полигонах Южного военного округа, проверил Сергей Шойгу. Главе Минобороны показали применение дронов, работу артиллеристов и миномётчиков. Все занятия проходят под руководством офицеров, которые доказали своё превосходство в военном деле. И прямо сейчас в зоне СВО наши бойцы успешно отражают атаки неонацистов и сжигают натовскую технику.

Когда разведка обнаруживает крупное скопление живой силы и техники противника, применяется метод огневого прочесывания. На краснолиманском направлении для этого на огневую позицию выехали сразу несколько установок БМ-21 "Град".

Еще более грозное оружие - тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". 24 термобарических снаряда каждой установки способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, где температура в несколько тысяч градусов и избыточное давление уничтожают все.

На купянском направлении это подразделение огнеметчиков нанесло удар по району сосредоточения 22 механизированной бригады ВСУ. Противник понес серьезные потери.

На артемовском набавлении артиллерия Южной группировки войск поразила артпозицию ВСУ. Уничтожена САУ М109 "Паладин" производства США. На этом же направлении массированный удар по позициям националистов нанесли операторы беспилотников. При этом точность попадания дронов-камикадзе в режиме реального времени отслеживали с помощью БПЛА-разведчика.

В тыловом районе спецоперации идет подготовка штурмовых подразделений Западного военного округа. Занятия проводят офицеры с боевым опытом СВО. Отрабатывается зачистка лесополос и штурм взводных опорных пунктов.

На соседнем участке организацию обучения военнослужащих по контракту и добровольцев проверил министр обороны. Сергею Шойгу показали занятия по тактике, стрельбе, оказанию медпомощи, подготовку механиков-водителей и операторов беспилотников. А также продемонстрировали современные технические средства разведки и ведения боя.

Особо Сергей Шойгу поблагодарил женщин-военных медиков и наградил их наручными часами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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