Американцы считают, что власти слишком много внимания уделяют конфликту на Украине

В американском Конгрессе растет число противников новой помощи Киеву. Как заявил сенатор Рэнд Пол, внутри Палаты представителей усиливается движение за полное сокращение дополнительного финансирования Украины. Идею преимущественно продвигают конгрессмены от Республиканской партии, которая удерживает большинство в нижней палате американского парламента. И причины для подобного настроя более чем очевидны.

На этих кадрах полыхает газопровод. Взрыв прогремел в штате Арканзас. Огонь перекинулся на лес. Идет эвакуация жителей. Массачусетс. Стрельба - в разгар рабочего дня. Несколько человек с огнестрельными ранениями доставлены в больницы.

Всего за год в США - более 530 случаев массовой стрельбы. Уровень преступности при Байдене стал просто запредельным. А это Вашингтон. Пустые полки в крупной аптечной сети - не следствие покупательской активности. Результат регулярных налетов банд воришек. В округе Колумбия и многих других штатах теперь можно обчищать магазины на сумму до 1000 долларов и избежать тюрьмы. Криминал врывается в некогда размеренную жизнь одноэтажной Америки вместе с ордами мигрантов.

Многострадальный и оккупированный нелегалами Техас. Полиция уже даже не реагирует на толпу, прорывающуюся со стороны мексиканской границы. Элементарно не хватает ни людей, ни спецсредств. Госсекретарь Блинкен и ряд чиновников администрации прибыли в Мехико, чтобы обсудить с местными властями идущие в США вместе с мигрантами потоки наркотиков и оружия. Хотя достаточно просто ужесточить контроль на границе или закрыть ее вовсе. Поэтому выглядит скорее как показуха на период президентской кампании.

Мистера Блинкена гораздо больше волнуют поиски русского следа. Ему уже мерещится, что это именно рука Москвы нажала на сигнал тревоги, прервавший выступление в Техасе: "Это могут быть русские друзья, пытающиеся нас прервать. Рад убедиться, что национальная энергосистема работает".

А ведь это было всего лишь общенациональное тестирование передачи сигнала тревоги через мобильные телефоны. О чем госсекретарь, конечно же, не мог не знать. Незримый бой с нашей страной до сих пор ведет давно сбитый летчик Хиллари Клинтон. И снова проигрывает. 1:0 в пользу Москвы.

Треть граждан США уверены, что их власти слишком много внимания уделяют конфликту на Украине. Почти половина жалеют выделенных на военную помощь денег, считая такие траты неоправданными. Бывший морпех-разведчик Скотт Риттер буквально на пальцах пытается объяснить Хиллари Клинтон, почему раскол в США - это не спецоперация России:

"Если вы услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего. Мы стали жертвой не вмешательства Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем. Такая модель выгодно отличает внешнюю политику Москвы от вашингтонской, в которой принято продавливать свою линию, игнорируя интересы американского народа".

Американское издание "1945" посвятило целую статью разбору того, почему российский лидер так популярен среди американцев, и особенно республиканцев.

"Путин играет роль сильного, мужественного лидера, это тот образ, который Трамп культивирует в себе. Некоторые союзники экс-президента в конгрессе также с уважением относятся к Путину. Это превратило помощь Украине в крайне спорный вопрос американской политики. Трамписты в Республиканской партии хотят, чтобы Россия победила", - пишут западные СМИ.

Кандидат в спикеры Палаты представителей США республиканец Джим Джордан даже не скрывает: в случае избрания выступит против помощи нацистскому режиму: "Я против этого. Ключевые проблемы для американцев - не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны".

Вот и Трамп говорит: ни доллара на Украину до тех пор, пока Европа не пожертвует столько же, сколько и США. То есть 175 миллиардов. Но в рядах европейских союзников раскол не меньший, чем в американской элите. В Киеве - паника. Зеленский сотоварищи уже замахнулись производить совместно с США системы ПВО. А тут, оказывается, что в связи с отставкой спикера Палаты представителей вся помощь - под большим вопросом. И как бы Джо Байден не хорохорился перед телекамерами, реально его администрация располагает средствами на поддержку Киева всего лишь на два месяца.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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