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Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя

09:40
  • четверг
  • 05 октября 2023

Учитель – важнейшая профессия и высокое призвание

Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя. Мэр напомнил, что во все времена учитель – важнейшая профессия и высокое призвание.

"Ваш труд выходит далеко за рамки простой передачи накопленных знаний. Вы помогаете детям расширять кругозор, раскрывать таланты и способности, правильно выбирать будущую профессию. Особая признательность – ветеранам педагогического труда, которые не только внесли большой вклад в обучение и воспитание нескольких поколений юных москвичей, но и передали свой бесценный опыт нынешним учителям", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что сейчас московская школа развивается, сочетая традиции и новаторство, наследие отечественного просвещения и современные технологии. Учащиеся столицы показывают отличные результаты на всероссийской и международных олимпиадах, успешно сдают экзамены, поступают в ведущие вузы страны.

"И в этом огромная заслуга наших учителей – лучших в России и одних из самых лучших в мире. Желаю вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо города и его жителей", – сказал Собянин.

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