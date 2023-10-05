В Японии стартовал сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима"

Она прошла очистку от большинства радиоактивных веществ

Японские специалисты сегодня начали сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима". За две с половиной недели в океан сольют около 8 тонн. Это сильно разбавленная вода, которая осталась после охлаждения повреждённых реакторов.

Она прошла очистку от большинства радиоактивных веществ. Но тритий остался - полностью удалить его невозможно. Концентрация, как утверждает компания-оператор, во много раз меньше нормы.

В ближайший год запланировано ещё несколько таких сливов. А всю массу воды будут сбрасывать десятки лет. В МАГАТЭ считают процесс безопасным. Тем не менее, у некоторых стран есть опасения. Россельхознадзор следит за показателями загрязнения в прилегающей зоне.

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